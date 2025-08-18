Ein Condor-Flieger von Korfu nach Deutschland muss in Italien notlanden. Auf Videos sind Flammen am Triebwerk zu sehen, eine Mutter schreibt schon Abschieds-SMS.
18.08.2025 - 08:35 Uhr
Auf so einen nervenaufreibenden Rückflug aus dem Urlaub hätten die Fluggäste des Condor-Fliegers von Korfu nach Deutschland sicher gerne verzichtet: Aufgrund eines Triebwerkproblems musste die Maschine am vergangenen Wochenende auf dem Weg von der griechischen Ferieninsel nach Düsseldorf ungeplant in Italien landen.