International läuft’s weiter wie geschmiert für den 1. FC Heidenheim. Bei Heart of Midlothian haben sie erst Probleme, treffen dann aber sehenswert. Die K.o.-Phase der Conference League rückt näher

red/dpa 07.11.2024 - 23:12 Uhr

Die bemerkenswerte Siegesserie des 1. FC Heidenheim in der Conference League hält an. Der Ostalb-Club gewann dank gnadenloser Effizienz und nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit mit 2:0 (0:0) beim schottischen Vertreter Heart of Midlothian, holte im dritten Spiel der Ligaphase seinen dritten Dreier und nähert sich mit großen Schritten der K.o.-Runde. Am nächsten Spieltag geht es in drei Wochen gegen den großen FC Chelsea.