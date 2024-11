Der 1. FC Heidenheim bietet dem FC Chelsea einen großen Kampf, verliert aber gegen das Starensemble mit 0:2. „Wir haben unser Herz auf dem Platz gelassen“, ist der FCH-Trainer Frank Schmidt dennoch zufrieden.

Heiko Hinrichsen 28.11.2024 - 21:21 Uhr

Die Losung des Abends war unmissverständlich: „Let’s get the Brexit done, send Chelsea home tonight“, so stand es auf dem Banner vor dem Heidenheimer Fanblock. Auf der Ostalb wollte man das britische Nein zur Europäischen Union also vollenden – und den ruhmreichen FC Chelsea möglichst mit einer Niederlage zurück an die Londoner Stamford Bridge schicken.