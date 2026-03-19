Mainz zeigt gegen Olmütz eine konzentrierte Leistung und kommt in der Conference League weiter. Für die Rheinhessen ist es ein geschichtsträchtiges Ereignis. Torschütze Posch feiert eine Premiere.
19.03.2026 - 20:39 Uhr
Mainz - Der FSV Mainz 05 ist erstmals in der Vereinshistorie in ein Europapokal-Viertelfinale eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer besiegte Sigma Olmütz im Achtelfinal-Rückspiel der Conference League verdient mit 2:0 (0:0). Das Hinspiel in Tschechien war 0:0 ausgegangen.