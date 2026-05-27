Vier Jahre nach dem Triumph mit Eintracht Frankfurt krönt sich Oliver Glasner erneut auf europäischer Bühne. Mit Crystal Palace gewinnt der Trainer die Conference League.
27.05.2026 - 22:57 Uhr
Leipzig - Triumphale Palast-Revolution: Oliver Glasner hat zum zweiten Mal binnen vier Jahren einen Europapokal gewonnen und den Londoner Mittelklasseclub Crystal Palace zum größten Erfolg seiner Geschichte geführt. Das Team des früheren Bundesliga-Trainers gewann das Finale der Conference League in Leipzig gegen den spanischen Vertreter Rayo Vallecano 1:0 (1:0). Vor 39.176 Fans schoss der ehemalige Mainzer Jean-Philippe Mateta (51. Minute) das entscheidende Tor und bescherte dem scheidenden Glasner den perfekten Abschluss.