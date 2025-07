Die US-Schlagersängerin Connie Francis ist tot. Wie ihr Manager Ron Roberts mitteilte, starb die Sängerin, die auch in Deutschland viele Hits hatte, am Mittwoch im Alter von 87 Jahren.

Die US-Schlagersängerin Connie Francis ist tot. Wie ihr Manager Ron Roberts mitteilte, starb die Sängerin, die auch in Deutschland viele Hits hatte, am Mittwoch im Alter von 87 Jahren. „Mit schwerem Herzen und tiefer Traurigkeit teile ich euch mit, dass meine liebe Freundin Connie Francis gestern Abend gestorben ist“, schrieb Roberts auf Facebook.

Francis wurde am 12. Dezember 1938 als Concetta Franconero in Newark im US-Bundesstaat New Jersey geboren. 1958 hatte sie mit „Who’s Sorry Now“ ihren ersten Welthit. Bis in die frühen 1960er Jahre war sie international eine der erfolgreichsten Sängerinnen.

Francis sang auch Lieder in anderen Sprachen: In Deutschland wurde sie durch Titel wie „Die Liebe ist ein seltsames Spiel“, „Schöner Fremder Mann“ und „Barcarole in der Nacht“ bekannt. Als Schauspielerin wirkte sie in Filmen wie „Dazu gehören zwei“ und „Mein Schiff fährt zu dir“ mit.