Altbewährte Stuttgarter Spots gibt es jetzt in neuer Kulisse. Gleichzeitig hat sich die Gastro-Szene vergrößert und Korea wurde in den Kessel geholt. Hier gibt’s die wichtigsten Neueröffnungen des vergangenen Monats.

Im Oktober wurden im Kessel die Umzugskartons gepackt: Gleich mehrere Shops und Lokale haben die Räumlichkeiten gewechselt. Gleichzeitig ist die Gastro-Szene gewachsen und bereichert uns nun unter anderem mit veganen Kreationen und gehypten Cookies von Cookie Couture. Und auch ein Stück Korea ist ins Milaneo eingezogen. Diese Spots haben im Oktober in Stuttgart neu eröffnet:

Kaufhaus Mitte jetzt auch im Gerber

Das Weihnachtsshopping ist bekanntlich für Käufer:innen wie Einzelhandel die wohl aufregendste Zeit im Jahr. Bis zum Jahresende erweitert sich das Kaufhaus Mitte deshalb mit einem Pop-up-Store im Gerber. Hier gibt’s das Sortiment des Concept Stores, der eigentlich auf der Königstraße hausiert sowie weitere lokale Labels und Besonderheiten aus dem Kinderladen Pippi & Annika zum Kaufen und Verschenken.

Kaufhaus Mitte Pop-up, Das Gerber, Sophienstr. 21, Stuttgart-Mitte, Mo-Sa 10-20 Uhr

Ein Stück Korea für Stuttgart

Der K-Pop-Hype macht auch vor Stuttgart nicht Halt und sorgt mit einem neuen Store für Korea-Flair im Kessel: Im Milaneo hat vor Kurzem die zweite deutsche Filiale von „the Korner“ eröffnet und zieht seitdem massenhaft Fans der koreanischen Popkultur an. Angeboten werden K-Pop-Alben und Merch, K-Beauty, trendige Fashionteile sowie Snacks.

The Korner, Milaneo, Mailänder Platz 7, Stuttgart-Mitte, Mo-Fr 10-20, Sa 9.30-20 Uhr

Von der Markthalle zum eigenen Lokal

Bisher kochte Alexandra Donath für ihren Food-Blog oder verkaufte pflanzliche Lebensmittel am Markthallen-Stand „Vhy! Gold“. Im Oktober machte sich die frischgebackene Gastronomin dann selbstständig mit ihrem Lokal „Veganes Gold“. Hier wird nicht nur gegessen, sondern das Lokal bietet auch Kochkurse sowie einen Catering-Service an.

Veganes Gold, Schlossstr. 77, Stuttgart-West, Mi+So 10-14, Do-Sa 10-14+17-22 Uhr

Hype-Kekse im Herzen der Stadt

Wer auf Insta oder TikTok unterwegs ist, konnte dem Hype um die Kekse von Cookie Couture zuletzt kaum entfliehen. Seit die Filiale auf der Königstraße die Stadt mit Oreo-, Schoko- und – what else – Pistazien-Kreationen versorgt, wird sie regelrecht überrannt: Zur Mittagszeit müsst ihr mit Wartezeiten von bis zu einer Stunde rechnen. Ob sich das Schlange stehen geschmacklich lohnt, haben wir für euch hier getestet: >>>

Cookie Couture, Königstr. 10A, Stuttgart-Mitte, tägl. 11-20 Uhr

Kulturmeile à la Kraftpaule-Konzept

Der Name „Tempus“ ist an der Kulturmeile zwar kein neuer, doch lange stand der Gastro-Spot unter dem Turm der Musikhochschule leer. Jetzt hat Kraftpaule-Eigentümer Thorsten Schwämmle den Laden übernommen und versorgt die Innenstadt mit seinem bekannten Restaurant-Angebot: Tacos, Craft Beer, Wein und mehr finden sich auf der Speisekarte.

Tempus, Konrad-Adenauer-Str. 16, Stuttgart-Mitte, Di-Mi+So 10-18, Do-Sa 10-23 Uhr

Food-Space im Pop-up-Style

In der Brycke machen es sich bekanntlich regelmäßig Pop-up-Spaces bequem – seit Oktober das „New Food“ mit Fokus auf den guten Geschmack. An verschiedenen Ständen bieten 31 Händler:innen aus dem Food-Bereich ihre Sortimente rund um innovative und leckere Getränke sowie Lebensmittel an. Noch bis Januar 2025 könnt ihr hier vorbeischauen und probieren.

New Food Store, Brycke, Schmale Str. 9, Stuttgart-Mitte, Di-Sa 10-18 Uhr

Noch mehr Eritrea für Stuttgart

Dass eritreisches Essen in Stuttgart bestens ankommt, hat das Injeera schon seit Längerem bewiesen. Kürzlich vergrößerte sich das Restaurant deshalb und ist an den Rotebühlplatz umgezogen. Hier kocht Gastwirt Tesfamicael Sare jetzt für bis zu 50 statt 35 Innenplätze – weiterhin vegane, vegetarische und fleischhaltige, aber immer authentisch-ostafrikanische Küche.

Injeera, Rotebühlplatz 33, Stuttgart-Mitte, Mo-Sa 17-22 Uhr

Saubere Schuhe am MArienplatz

Schuh-Waschstraße in neuer Location: Foxbox, Stuttgarts Anlaufstelle für die professionelle Sneaker-Reingung, ist nach drei Jahren direkt neben den Marienplatz umgezogen. Außer der räumlichen Veränderung bleibt aber alles beim Alten: Hier könnt ihr weiterhin Schuhe, Handtaschen und Caps reinigen.

Foxbox, Filderstr. 65, Stuttgart-Süd, Mi 12-16, Do-Fr 12-18, Sa 10-14 Uhr

Pinsa für den Bismarckplatz

Auch bei der Pinsa-Manufaktur stand im Oktober ein Umzug an: Hier heißt es seit Kurzem „Buongiorno Bismarckplatz“. Dorthin hat es die Filiale, die zuvor in der Bebelstraße angesiedelt war, nämlich verschlagen. Das typisch italienische Gastro-Angebot ist aber erhalten geblieben.

Pinsa Manufaktur, Schwabstr. 75, Stuttgart-West, Mo-Do+So 9-22, Fr-Sa 9-23 Uhr

Der leichte Weg zum guten Tropfen

Die Cocktailbar „Easy Street“ hat ein Geschwisterchen bekommen: Unter gleichem Namen hat in der Innenstadt eine zweite Filiale aufgemacht, die sich auf Wein und Sekt spezialisiert hat. Hobby-Sommeliers können hier internationale Topweine sowie regionale Entdeckungen verköstigen.

Easy Street Wine & Champagne Bar, Jakobstr. 10, Stuttgart-Mitte, Di-Sa ab 18.30 Uhr

Kino-Return in altbekannter Kulisse

Die ganz große Leinwand ist zurück im Metropol-Gebäude! Nach Renovierungsarbeiten im denkmalgeschützten Gebäude eröffneten die Lochmann-Filmtheaterbetriebe ein neues Traumpalast-Kino, das wegen seiner imposanten Architektur als schönstes Lichtspielhaus der Stadt gehandelt wird. Hier werden in drei Sälen neuste Streifen und besondere Filme gezeigt.

Das Metropol, Bolzstr. 10, Stuttgart-Mitte, mehr Infos und Filmvorführungen >>>