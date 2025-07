Ob Daydrinking, ein Aperitif vor der Party oder After-Work – im Sommer genießt man das Leben gern draußen. An heißen Tagen ist dabei ein schattiger Platz auf einer Terrasse goldwert. Wir zeigen euch drei Bars in Ludwigsburg mit schattigem Outdoor-Bereich.

Italienische Aperitivo-Kultur im Aperigallo

Das Aperigallo in der Holzmarktstraße 1 hält, was der Name verspricht: Inhaber Domenico Gallo hat mit der Bar ein Stück italienische Aperitivo-Kultur in die Barockstadt gebracht. Saisonale Spritz-Kreationen, wie ein sommerlicher Brombeer-Spritz, werden ebenso angeboten wie die Klassiker mit Campari, Aperol oder Limoncello. Auch mehrere Varianten ohne Alkohol gehören zum Programm.

Lesen Sie auch

In der kleinen Gasse in der Nähe des Marstall-Centers findet man auch an heißen Tagen ein schattiges Plätzchen. Zu jedem Drink gibt es, wie in Italien, eine Kleinigkeit zum Knabbern. Gallo setzt auf hochwertige Produkte und eine individuelle Beratung.

Domenico Gallo kreiert regelmäßig neue Aperitifs. Foto: Jürgen Bach

Barocke Atmosphäre und erlesene Drinks im Grävenitz

Direkt um die Ecke in der Marstallstraße 5 befindet sich einer der schönsten Hinterhofgärten der Stadt. Das Grävenitz besticht nicht nur mit barocker Atmosphäre, auch die Getränkekarte kann sich sehen lassen.

Geschäftsführer Andreas Hoheneder hatte mit seinem Schulfreund die Idee, Trendgetränke und barocken Charme zusammenzubringen. So führt das Grävenitz ein ausgesuchtes Sortiment mit ausgefallenen, als auch klassischen Weinen und Spirituosen. Eine Besonderheit ist die große, ständig wechselnde Auswahl an regionalen und internationalen Craft-Bieren.

Blaue Engel begeistert mit großer Außenterrasse

Die offene Terrasse des Blauen Engel am Akademiehof 10 ist in den Sommermonaten nicht nur bei den Filmstudenten beliebt. Das Lokal ist eine Institution in Ludwigsburg. Mit großer Außenterrasse und kleiner Beach-Area, mit Sand und Palmen, fühlt sich ein Besuch fast an wie Urlaub.

Neben dem Café- und Restaurantangebot bietet der Blaue Engel eine große Barkarte. Ob Saftschorlen, bunte Cocktails oder ein Weißwein, laue Sommerabende lassen sich hier gemütlich ausklingen. Auch eine große Auswahl an alkoholfreien Getränken ist im Angebot.