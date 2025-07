Einfach nur Sportplatz war gestern. Die Fußballer in Erdmannhausen (Landkreis Ludwigsburg) könnten ihre Spiele künftig in der Brezel-Arena austragen. Das steckt dahinter.

Sandra Lesacher 18.07.2025 - 14:00 Uhr

Fußballer kicken in der Allianz-Arena, in der mhp-Arena – und künftig vielleicht auch in der Brezel-Arena. Gut, da sind ein paar Ligen dazwischen, aber in der knapp 5500 Einwohner zählenden Gemeinde Erdmannhausen macht man sich auf den Weg, dem örtlichen Fußballplatz einen gleichsam charmanten wie sympathischen Namen zu geben. Ganz nebenbei baut man dabei sein Image als Brezel-Gemeinde weiter aus.