Argentiniens Präsident Milei glaubt nicht an den Klimawandel. Trotzdem war sein Land mit einer Delegation auf der Weltklimakonferenz vertreten - bis zu einer überraschenden Kehrtwende.

dpa 14.11.2024 - 12:01 Uhr

Baku - Argentinien hat seine Vertreter auf der Weltklimakonferenz in Baku vorzeitig abberufen. Mehr als 80 Repräsentanten des südamerikanischen Landes, die für das eigentlich zwei Wochen dauernde Gipfeltreffen in Baku angereist waren, seien am Mittwoch von ihrer Regierung aufgefordert worden, die aserbaidschanische Hauptstadt zu verlassen. Das berichtete zunächst das auf Klimathemen spezialisierte Portal "Climática" unter Berufung auf Argentiniens Umwelt-Staatssekretärin, Ana Lamas.