Corgi und Labrador gehen baden Die schönsten Fotos vom Hundeschwimmen in Mönsheim
Zum Abschluss der Freibadsaison hat die DLRG Mönsheim zum Hundeschwimmen eingeladen. Trotz Regen haben sich 122 Vierbeiner vergnügt.
Zum Abschluss der Freibadsaison hat die DLRG Mönsheim zum Hundeschwimmen eingeladen. Trotz Regen haben sich 122 Vierbeiner vergnügt.
Oscar nimmt Anlauf, mit einem großen Satz springt er ins Wasser. Schwester Lea ist ihm dicht auf den Fersen, während Mama Bruna zunächst noch abwartet, aber dann auch hinterher hechtet ins große Becken des Mönsheimer Freibades. Hier hat am Sonntag ein Abbaden der etwas anderen Art stattgefunden.