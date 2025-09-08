 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Politik

  4. Enquete-Gremium zur Pandemie muss denen zuhören, die gelitten haben

Corona-Aufarbeitung Enquete-Gremium zur Pandemie muss denen zuhören, die gelitten haben

Corona-Aufarbeitung: Enquete-Gremium zur Pandemie muss denen zuhören, die gelitten haben
1
Sieht in der Kommission eine Chance für die Demokratie: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU). Foto: Michael Kappeler/dpa

Viele Lehren aus der Coronazeit sind längst gezogen. Deswegen hat die Kommission vor allem eine – sehr wichtige – symbolische Funktion, meint Norbert Wallet.

Berliner Büro: Norbert Wallet (nwa)

Die Enquete-Kommission des Bundestages, die das staatliche Handeln in der Coronapandemie bewerten soll, hat ihre Arbeit aufgenommen. Das ist richtig und überfällig. Es gilt aber einige Missverständnisse zu vermeiden.

 

Es ist ein falscher Zungenschlag, davon zu sprechen, dass das Gremium einen Beitrag zur „Befriedung“ der Gesellschaft leisten soll. Das übernimmt vorschnell eine Beschreibung, die in der Szene der Coronaleugner und in rechtspopulistischen Kreisen verwendet wird: dass nämlich der Staat durch sein Handeln in der Pandemie die Gesellschaft gespaltet habe. Das ist nicht der Fall. Die Coronamaßnahmen, auch diejenigen, die die Freiheit der Bürger eingeschränkt haben, wurden für den größeren Teil der Pandemiezeit von der Bevölkerung mitgetragen und stießen weitgehend auf Verständnis.

Debatte über das Impfen würde man heute anders führen

Die Funktion der Kommission ist auch nicht in erster Linie, neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu sammeln. Die liegen längst vor. Wir wissen heute, dass manche Maßnahmen unnötig rigoros waren: die Schulschließungen etwa oder das penibel kontrollierte Verbot des Aufenthalts im Freien. Auch die Debatte über das Impfen würde man im Wissen um die Wirkungsweise der Impfstoffe heute mit stärkerer Betonung auf Freiwilligkeit führen.

Leere Klassen: Schüler hatten in der Corona-Zeit sehr zu leiden. Foto: Annette Riedl/dpa

Die eigentliche Funktion der Enquete-Kommission ist eine zweifache: Sie sollte Lehren für die Zukunft aufzeigen: Wie kann sichergestellt werden, dass demokratisch legitimierte Gremien und keine ad-hoc-Runden beim Kanzler entscheiden? Wie können Daten schneller ausgetauscht, Szenarien besser durchgespielt werden? Wie geht man angesichts der Wirkweise der Impfstoffe fair mit den Ungeimpften um?

Und vor allem soll das Gremium endlich Gruppen zuhören, die Leid erfahren haben: jungen Menschen, Pflegebedürftigen, psychisch Belasteten zum Beispiel. Das ist die wichtigste Aufgabe.

Weitere Themen

Wahlen in Argentinien: Ein Denkzettel für Milei

Wahlen in Argentinien Ein Denkzettel für Milei

Argentiniens libertärer Präsident Javier Milei kassiert bei Provinzwahlen in Buenos Aires eine herbe Niederlage. Die Gründe dafür sind hausgemacht, meint Tobias Käufer.
Von Tobias Käufer
Migration: Deutschland bei Asylanträgen nur noch auf Platz drei

Migration Deutschland bei Asylanträgen nur noch auf Platz drei

Seit 2012 lag Deutschland jedes Jahr vorn. Jetzt stehen Frankreich und Spanien in der EU-Halbjahresbilanz an der Spitze.
Bundesverfassungsgericht: Ex-Richter Müller: „Das würde dem Gericht schaden“

Bundesverfassungsgericht Ex-Richter Müller: „Das würde dem Gericht schaden“

Ex-Verfassungsrichter Peter Müller erklärt, warum Debatten wie im Falle Brosius-Gersdorf im Wiederholungsfall eine Katastrophe für das Gericht wären.
Von Christian Gottschalk
Regierungskrise in Frankreich: Letzter Versuch für Sparhaushalt: Bayrou steht vor dem politischen Aus

Regierungskrise in Frankreich Letzter Versuch für Sparhaushalt: Bayrou steht vor dem politischen Aus

Frankreich steht vor dem Regierungssturz. Premierminister Bayrou dürfte am Montag letztmals vergeblich für seinen Sparhaushalt in Höhe von 44 Milliarden Euro werben
Von Ulrike KOLTERMANN
Newsblog zum Krieg in Nahost : UN: Welt versagt bei Schutz der Palästinenser

Newsblog zum Krieg in Nahost UN: Welt versagt bei Schutz der Palästinenser

Aufgrund der katastrophalen Zustände im umkämpften Gazastreifen sieht sich Israel einem immer stärkeren internationalen Druck ausgesetzt. Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.
Politische Kundgebung: Chrupalla: AfD wird spätestens im Bund 2029 regieren

Politische Kundgebung Chrupalla: AfD wird spätestens im Bund 2029 regieren

Die AfD hat für ihre politische Kundgebung in Abensberg kein Zelt auf dem Volksfest, sondern eine Wiese unter freiem Himmel. Sie zieht dort aber viele Zuhörer an.
Israel: Mehrere Tote bei Anschlag in Jerusalem – zwei Täter erschossen

Israel Mehrere Tote bei Anschlag in Jerusalem – zwei Täter erschossen

An einer Bushaltestelle in Jerusalem fallen tödliche Schüsse. Die palästinensischen Attentäter werden erschossen. Netanjahu droht mit harten Schritten.
Kostas & Mohr 2025: Die Karikatur des Tages

Kostas & Mohr 2025 Karikatur des Tages

Kostas und Mohr und wie sie die Welt sehen. Unsere Karikaturisten haben einen ganz besonderen Blick auf die große Politik, die gesellschaftlichen Zustände und die kleinen Phänomene. Unsere Karikaturen des Jahres 2025.
Von unserer Redaktion
Kommission zu Corona: Wie vernünftig handelte der Staat während der Pandemie?

Kommission zu Corona Wie vernünftig handelte der Staat während der Pandemie?

Eine vom Bundestag eingesetzte Enquete-Kommission soll eine kritische Corona-Bilanz ziehen.
Von Norbert Wallet
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer: Kulturkämpfer und Kulturarbeiter: Wolfram Weimer ist beides

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer Kulturkämpfer und Kulturarbeiter: Wolfram Weimer ist beides

Wolfram Weimer hat versprochen, die Kulturpolitik nicht nach rechts zu rücken – aber die Praxis zeigt ein zwiespältiges Bild.
Von Norbert Wallet
Weitere Artikel zu Corona Kommentar Bundestag
 