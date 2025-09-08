Corona-Aufarbeitung: Enquete-Gremium zur Pandemie muss denen zuhören, die gelitten haben

Die Enquete-Kommission des Bundestages, die das staatliche Handeln in der Coronapandemie bewerten soll, hat ihre Arbeit aufgenommen. Das ist richtig und überfällig. Es gilt aber einige Missverständnisse zu vermeiden.

Es ist ein falscher Zungenschlag, davon zu sprechen, dass das Gremium einen Beitrag zur „Befriedung“ der Gesellschaft leisten soll. Das übernimmt vorschnell eine Beschreibung, die in der Szene der Coronaleugner und in rechtspopulistischen Kreisen verwendet wird: dass nämlich der Staat durch sein Handeln in der Pandemie die Gesellschaft gespaltet habe. Das ist nicht der Fall. Die Coronamaßnahmen, auch diejenigen, die die Freiheit der Bürger eingeschränkt haben, wurden für den größeren Teil der Pandemiezeit von der Bevölkerung mitgetragen und stießen weitgehend auf Verständnis.

Debatte über das Impfen würde man heute anders führen

Die Funktion der Kommission ist auch nicht in erster Linie, neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu sammeln. Die liegen längst vor. Wir wissen heute, dass manche Maßnahmen unnötig rigoros waren: die Schulschließungen etwa oder das penibel kontrollierte Verbot des Aufenthalts im Freien. Auch die Debatte über das Impfen würde man im Wissen um die Wirkungsweise der Impfstoffe heute mit stärkerer Betonung auf Freiwilligkeit führen.

Leere Klassen: Schüler hatten in der Corona-Zeit sehr zu leiden. Foto: Annette Riedl/dpa

Die eigentliche Funktion der Enquete-Kommission ist eine zweifache: Sie sollte Lehren für die Zukunft aufzeigen: Wie kann sichergestellt werden, dass demokratisch legitimierte Gremien und keine ad-hoc-Runden beim Kanzler entscheiden? Wie können Daten schneller ausgetauscht, Szenarien besser durchgespielt werden? Wie geht man angesichts der Wirkweise der Impfstoffe fair mit den Ungeimpften um?

Und vor allem soll das Gremium endlich Gruppen zuhören, die Leid erfahren haben: jungen Menschen, Pflegebedürftigen, psychisch Belasteten zum Beispiel. Das ist die wichtigste Aufgabe.