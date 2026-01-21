Wer Corona-Hilfen zurückzahlen musste, kann nun auf Erstattung hoffen. Was das für 62.200 Betriebe und 437 Millionen Euro bedeutet – und warum das Finanzministerium jetzt am Zug ist.
Im Streit um die Rückzahlung von Corona-Hilfen will das Wirtschaftsministerium nach der Niederlage vor dem Verwaltungsgerichtshof einen Schlussstrich ziehen. Ressortchefin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) schlug nun in Stuttgart vor, dass Zuschüsse, die auf Grundlage der Richtlinie von Mitte März 2020 bewilligt wurden, nicht zurückgezahlt werden müssen. Bereits erfolgte Rückzahlungen würden erstattet. „Mein Ziel ist es, die Weichen dafür noch in dieser Legislaturperiode zu stellen.“ Am 8. März ist Landtagswahl und dann endet die Amtszeit der grün-schwarzen Landesregierung.