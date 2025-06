Es gibt Vorwürfe gegen Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn wegen der Maskenbeschaffung während der Corona-Pandemie. Kann das dem CDU-Politiker gefährlich werden?

Was lief falsch beim Kauf von Masken während der Corona-Pandemie – und welche Verantwortung trägt der damalige Gesundheitsminister und heutige Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU)? Mit diesen Fragen beschäftigte sich seit vergangenem Jahr die ehemalige Staatssekretärin Margaretha Sudhof (SPD) im Auftrag von Spahns Nachfolger Karl Lauterbach (SPD). Nun ist ihr Bericht öffentlich geworden – auch wenn viele Seiten geschwärzt sind. Was darin steht, was Spahn dazu sagt und wie es weitergeht: das Wichtigste in Fragen und Antworten.