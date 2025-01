Über drei Jahre dauerte das Verfahren um den Verdacht auf Betrug im Handel mit Corona-Schutzmasken. Am Ende kommt eine vergleichsweise marginale Geldstrafe heraus.

dpa 17.01.2025 - 15:09 Uhr

Nürnberg (dpa/lby) - Mit einem Freispruch und einer Geldstrafe in Höhe von 2.500 Euro ist am Landgericht Nürnberg-Fürth der Prozess um Betrug bei der Einfuhr von Corona-Schutzmasken zu Ende gegangen. Die Staatsanwaltschaft hatte den beiden Angeklagten aus dem Raum Neumarkt in der Oberpfalz zunächst Betrug im Millionen-Volumen vorgeworfen - den Tatvorwurf aber bereits im Plädoyer bis auf einen kleinen Rest im Wert von knapp 18.000 Euro aus Mangel an Beweisen fallengelassen.