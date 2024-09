Der Hacker-Angriff auf die L-Bank wird Thema im Rechtsstreit um die Rückzahlung von Corona-Hilfen: Ein Betroffener verweist auf das Risiko von Datenabflüssen – das sich nun realisiert habe.

Andreas Müller 23.09.2024 - 14:40 Uhr

Der Hackerangriff auf einen Dienstleister der landeseigenen L-Bank wird nun auch Thema in einem Rechtsstreit um die Corona-Hilfen. Ein Firmenchef wehrt sich vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart gegen die Rückforderung von 9000 Euro – unter Hinweis auf den Hackerangriff. Sein zentrales Argument: Er habe an dem sogenannten Rückmeldeverfahren deshalb nicht teilgenommen, weil ihm durch den Einsatz eines „Drittanbieters“ das Risiko eines Datenmissbrauchs zu hoch gewesen sei – was sich nun als realistisch bewahrheitet habe.