Corona Soforthilfe Die Zeit läuft für die Wirtschaftsministerin
Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut steht unter erheblichem Zeitdruck, den Konflikt um die Soforthilfen zu entschärfen – bis Ende Januar muss sie liefern, meint unser Autor.
Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut steht unter erheblichem Zeitdruck, den Konflikt um die Soforthilfen zu entschärfen – bis Ende Januar muss sie liefern, meint unser Autor.
Es wäre auch zu schön gewesen für die Empfänger der Corona Soforthilfe, die einstmals angenommen haben, sie könnten das Geld zur Überbrückung ihrer finanziellen Not behalten – und dann einen Rückforderungsbescheid der L-Bank erhielten. Für sie wäre es eine schöne Weihnachtsbotschaft gewesen, wenn das Land jetzt die Erstattung der großteils schon zurückgezahlten Beträge ankündigen würde. Nun geht das Zitterspiel weiter.