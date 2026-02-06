Corona Soforthilfe Last-Minute-Einigung kein Grund zum Jubeln
Grün-Schwarz im Landtag von Baden-Württemberg gelingt zum Ende der Legislaturperiode eine Lösung für den dauerhaften Corona-Soforthilfe-Konflikt. Fragen bleiben, meint unser Autor.
Sechs Jahre nach dem ersten Corona-Lockdown und der damals reaktionsschnellen, aber fehlerhaft vorbereiteten Unterstützung durch die Landesregierung ist es höchste Zeit, dass den Soforthilfe-Empfängern nun das zukommt, was ihnen damals groß versprochen worden ist. So soll verspieltes Vertrauen wiederhergestellt werden. Insofern kann es sich nun keine Fraktion leisten, den grün-schwarzen Gesetzentwurf abzulehnen, ohne noch größere Wut zu erzeugen.