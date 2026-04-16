Nach dem Gelsenkirchener Millionen-Einbruch klagen Kunden auf volle Haftung. War der Tresorraum ausreichend gesichert? Die Sparkasse weist die Vorwürfe zurück, ein Gericht prüft nun die Forderungen.
16.04.2026 - 05:00 Uhr
Essen - Knapp ein halbes Jahr nach dem spektakulären Millionen-Einbruch in eine Gelsenkirchener Sparkasse startet am 11. Juni vor dem Landgericht Essen die juristische Aufarbeitung. Zwei ehemalige Schließfachbesitzer verlangen von dem Geldinstitut Schadenersatz, in einem Fall von 391.000, im zweiten Fall von knapp 49.000 Euro. Das bestätigte ein Gerichtssprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Eine dritte Zivilklage sei für den 9. Juli terminiert.