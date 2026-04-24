Mit dem neuen Standort Beehive Stuttgart Sternhöhe ist Anfang März in Stuttgart-Möhringen ein Coworking-Space entstanden, der auf Veränderungen in der Arbeitswelt reagiert.

NPG Digital 30.04.2026 - 00:00 Uhr

Hybride Arbeit, steigender Kostendruck und veränderte Anforderungen an Büroflächen stellen Unternehmen vor neue Fragen. Gerade in wirtschaftlich bedeutenden Regionen wie Stuttgart wächst der Bedarf an flexibel nutzbaren Arbeitsorten – für Projektteams, einzelne Mitarbeitende, Meetings oder Veranstaltungen. Der neue Coworking-Space geht genau auf diese Veränderungen ein.

Coworking in Stuttgart: Flexible Flächen für neue Arbeitsrealitäten Auf rund 800 Quadratmetern bietet der Standort in der Epplestraße 225 (Haus 20) flexible Arbeitsplätze, private Büros sowie Meeting- und Workshop-Räume. Das Angebot richtet sich an Unternehmen, Selbstständige, Projektteams und Hybrid-Worker, die zeitweise oder regelmäßig professionelle Arbeitsflächen benötigen, ohne langfristig eigene Bürostrukturen ausbauen zu müssen.

Damit adressiert Beehive ein Thema, das für viele Unternehmen zunehmend relevant wird: Büroflächen müssen heute unterschiedlich nutzbar sein. Gefragt sind Arbeitsorte, die konzentriertes Arbeiten ebenso ermöglichen wie Zusammenarbeit, Austausch und kurzfristig planbare Teamtreffen.

Konferenzräume buchen: Zusammenarbeit und Veranstaltungen im Fokus

Ein besonderer Schwerpunkt des neuen Standorts liegt auf Flächen für Konferenzen, Besprechungen, Workshops sowie Events für bis zu 100 Personen.

Gerade für Unternehmen mit hybriden oder dezentralen Teams ist es nicht effizient für alle Bedarfe Räume vorzuhalten. Hier kann Flex Office mit einem passenden On-Demand-Angebot unterstützen. Zusätzlich zu der klassisch angemieteten Bürofläche, die im Verlaufe der letzten Jahre tendenziell immer kleiner wird, jedoch nicht an Bedeutung verloren kann, können Services als Add Ons in Flex-Offices dazugebucht werden. So können Unternehmen flexibel und wirtschaftlich agieren.

Digitale Nutzung ohne klassische Empfangsstrukturen

Wie auch an anderen Standorten setzt Beehive in Stuttgart auf ein digital organisiertes Nutzungskonzept. Buchung, Zugang und Nutzung der Flächen laufen über digitale Prozesse. Nach vorheriger Registrierung erhalten Nutzerinnen und Nutzer einen persönlichen Zugangscode und können die Räume 24 Stunden pro Tag an sieben Tagen der Woche und an 365 Tagen im Jahr nutzen. Eine Vorlaufzeit ist nicht erforderlich, Buchungen können auch kurzfristig erfolgen und sofort genutzt werden. Der Zugang erfolgt über ein Self Check-in System; zusätzlich lässt sich vor Ort eine Zugangskarte erstellen, die auch an anderen Beehive Standorten eingesetzt werden kann.

Rechnungen werden direkt nach der Buchung digital zugestellt. Darüber hinaus bietet Beehive ein Enterprise Modell für Unternehmen an, das ein einfaches und bedarfsgerechtes Management von Budgets und Teams ermöglicht. Dieses Modell bietet Beehive im Rahmen von Corporate Coworking an. Die Nutzung erfolgt dabei vollständig flexibel und ohne Abonnement oder feste Laufzeiten, abgerechnet wird ausschließlich nach tatsächlicher Nutzung.

Damit steht der Standort exemplarisch für eine Entwicklung, die sich in vielen Bereichen der Arbeitswelt zeigt: Flexible Nutzung, geringe Zugangshürden und digital organisierte Prozesse werden zunehmend zu einem wichtigen Bestandteil moderner Arbeitsumgebungen.

Flex-Office: Für wen ist das Angebot relevant?

Relevant ist das Konzept vor allem für Unternehmen mit flexiblem Flächenbedarf, Projektteams, hybrid arbeitende Beschäftigte, Selbstständige sowie für Organisationen, die Räume für Meetings, Workshops oder Veranstaltungen suchen. Besonders in Ballungsräumen wie Stuttgart kann ein solches Modell eine Alternative oder Ergänzung zum klassischen Büro darstellen.

Mit dem neuen Standort in Stuttgart erweitert Beehive sein Netzwerk, das bislang Standorte in Düsseldorf, Frankfurt und Hamburg umfasst. Das Unternehmen wurde 2016 als Tochtergesellschaft der alstria advisors GmbH gegründet.

Eindrücke und weitere Informationen gibt es online auf der Webseite von Beehive oder auf den Social Media Kanälen Facebook, Instagram und LinkedIn.