Mordfälle ohne Brutalität, dafür mit Witz, Charme und cleveren Figuren: Cozy Crime begeistert immer mehr Leser. Diese Bücher zeigen, warum das Genre aktuell so gefragt ist.

Mord, Intrigen und dunkle Geheimnisse – und trotzdem fühlt sich alles irgendwie gemütlich an. Genau das macht den Reiz von „Cozy Crime“ aus. Das Genre erlebt seit Jahren einen regelrechten Boom: Bücher, die Spannung liefern, ohne brutal zu werden, die Leser in charmante Dörfer, Herrenhäuser oder Seniorenresidenzen entführen und dabei vor allem mit Humor, skurrilen Figuren und cleveren Rätseln überzeugen. Wer Krimis liebt, aber keine blutigen Details braucht, wird hier fündig.

Doch was genau steckt hinter dem Trend – und welche Titel lohnen sich besonders?

Was ist Cozy Crime?

„Cozy Crime“ (oder „Cosy Crime“) beschreibt Kriminalromane, die bewusst auf explizite Gewalt verzichten. Der Fokus liegt weniger auf Action, sondern auf der Aufklärung des Falls – oft in überschaubaren, fast idyllischen Settings.

Typisch für das Genre:

Sympathische Amateur-Ermittler statt harter Profis

statt harter Profis Kleine, oft britisch geprägte Schauplätze wie Dörfer oder Landsitze

wie Dörfer oder Landsitze Humorvolle, manchmal schräge Figuren

Ein Rätsel, das sich Stück für Stück entfaltet

Kaum brutale oder grafische Darstellungen

Bekannt wurde das Genre unter anderem durch Agatha Christie und erlebt heute eine moderne Neuauflage mit frischen Figuren und Settings.

Diese Cozy-Crime-Bücher sind besonders beliebt

M. C. Beaton – Agatha Raisin und der tote Richter

Agatha Raisin ist alles andere als eine klassische Ermittlerin: ehemalige PR-Beraterin, ehrgeizig, manchmal taktlos – aber genau deshalb so unterhaltsam. In ihrem neuen Leben in den Cotswolds will sie dazugehören, stolpert jedoch direkt in einen Mordfall. Ausgerechnet ihre geschummelte Quiche wird zur Tatwaffe.

Der Auftakt einer mittlerweile 26 Bände starken Reihe verbindet britischen Humor mit klassischen Dorfgeheimnissen – ein Paradebeispiel für Cozy Crime.

Volker Klüpfel – Wenn Ende gut, dann alles

Mit Svetlana und Tommi bringt Klüpfel frischen Wind ins Genre. Die beiden könnten unterschiedlicher kaum sein: Sie – direkt, schlagfertig, mit eigenwilliger Grammatik. Er – chaotischer Möchtegern-Autor im Wohnmobil.

Was als zufällige Begegnung mit einem Mädchen beginnt, entwickelt sich schnell zu einem gefährlichen Fall. Der Ton bleibt dabei leicht, die Figuren tragen die Geschichte. Ein moderner Cozy Crime aus Deutschland – mit viel Humor und Herz.

Ann Granger – Mord in bester Absicht

Ein abgelegenes Cottage, ein unbeliebter Bewohner und ein Mord, der mehr Fragen aufwirft als Antworten liefert. Inspektorin Jess Campbell ermittelt in einem klassischen britischen Setting, in dem jeder jeden kennt – und jeder etwas zu verbergen scheint.

Der Roman ist Teil einer erfolgreichen Reihe (Band 7) und richtet sich klar an Fans traditioneller Cozy-Krimis mit Polizei-Ermittlern, aber ohne übertriebene Härte.

Lynn Messina – Mord in bester Gesellschaft

Eine Leiche in der Bibliothek – und eine Heldin, die sich plötzlich nicht mehr an gesellschaftliche Erwartungen hält. Beatrice Hyde-Clare beginnt zu ermitteln, obwohl sie eigentlich zur Zurückhaltung erzogen wurde.

Die Geschichte lebt vom historischen Setting a la „Bridgerton“, feinem Humor und der Dynamik zwischen Beatrice und dem geheimnisvollen Duke of Kesgrave. Der Auftakt einer 7-teiligen Serie, die besonders Fans von Regency-Settings anspricht.

S. J. Bennett – Das Windsor-Komplott

Die Queen als Hobbydetektivin? Klingt ungewöhnlich, funktioniert aber erstaunlich gut. Queen Elizabeth II. ermittelt diskret im Hintergrund, während offizielle Stellen vorschnelle Schlüsse ziehen.

Gemeinsam mit ihrer Privatsekretärin Rozie löst sie einen Mordfall im Umfeld politischer Spannungen. Die Reihe (inzwischen 5 Bände) kombiniert britischen Charme mit einem originellen Twist und lebt stark von der Idee hinter der Hauptfigur.

Richard Osman – Der Donnerstagsmordclub

Vier Senioren in einer luxuriösen Wohnanlage, die ungelöste Kriminalfälle diskutieren und plötzlich selbst in einen Mord verwickelt werden. Was zunächst wie eine skurrile Idee wirkt, entwickelt sich zu einer der erfolgreichsten Cozy-Crime-Reihen der letzten Jahre.

Die Stärke liegt klar bei den Figuren: scharfsinnig, lebensklug, humorvoll. Die Serie umfasst aktuell 4 Bände und spricht auch Leser an, die sonst selten zu Krimis greifen.

Warum Cozy Crime gerade so gut funktioniert

Der Erfolg des Genres ist kein Zufall. In einer Zeit, in der viele Nachrichten von Krisen geprägt sind, bieten Cozy-Krimis eine kontrollierte Form von Spannung:

Ein Verbrechen passiert, aber am Ende wird es aufgeklärt. Ordnung wird wiederhergestellt.

Dazu kommt:

Wohlfühl-Atmosphäre statt Dauerstress

Figuren, mit denen man gerne Zeit verbringt

Seriencharakter, der Leser langfristig bindet

Cozy Crime trifft einen Nerv: spannend, aber nicht belastend. Die vorgestellten Bücher zeigen, wie vielfältig das Genre inzwischen ist – von klassischen britischen Dorfkrimis bis zu modernen, humorvollen Geschichten mit ungewöhnlichen Ermittlern.