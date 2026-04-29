Mordfälle ohne Brutalität, dafür mit Witz, Charme und cleveren Figuren: Cozy Crime begeistert immer mehr Leser. Diese Bücher zeigen, warum das Genre aktuell so gefragt ist.
29.04.2026 - 14:40 Uhr
Mord, Intrigen und dunkle Geheimnisse – und trotzdem fühlt sich alles irgendwie gemütlich an. Genau das macht den Reiz von „Cozy Crime“ aus. Das Genre erlebt seit Jahren einen regelrechten Boom: Bücher, die Spannung liefern, ohne brutal zu werden, die Leser in charmante Dörfer, Herrenhäuser oder Seniorenresidenzen entführen und dabei vor allem mit Humor, skurrilen Figuren und cleveren Rätseln überzeugen. Wer Krimis liebt, aber keine blutigen Details braucht, wird hier fündig.