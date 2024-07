Wegen eines defekten Ladegeräts gerät in Crailsheim eine Wohnung in Brand. Es entsteht ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

red/dpa/lsw 20.07.2024 - 18:09 Uhr

In Crailsheim im Landkreis Schwäbisch-Hall hat ein defektes Ladegerät für einen Wohnungsbrand gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, geriet im Stadtviertel Onolzheim eine Einliegerwohnung eines Mehrfamilienhauses in Brand. Die Eigentümerin der Wohnung alarmierte demnach andere Bewohner des Hauses, die sich so aus dem Gebäude retteten. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand.