Die Silvesternacht in Crans-Montana endete in Flammen. Der Präsident gibt den Familien der 40 Todesopfer ein Versprechen. Er dankt für die internationale Hilfe - auch Deutschland behandelt Verletzte.
09.01.2026 - 10:49 Uhr
Bern - Am nationalen Trauertag für die Brandkatastrophe im Skiort Crans-Montana hat der Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin Opferfamilien und Überlebenden sein Beileid und Mitgefühl ausgesprochen. "Wir schulden den Betroffenen, Familien und Angehörigen Respekt, Erinnerung – und die Verpflichtung, alles zu tun, damit sich eine solche Katastrophe nicht wiederholt", schreibt er in einem offenen Brief.