"Creator Day" in Ludwigsburg

Mehr als 25 Influencer werden erstmals beim sogenannten „Creator Day“ am 28. Juli im Hof des Residenzschlosses Ludwigsburg auftreten. Es gibt Fantreffen, Autogrammstunden und Musik-Performances von und mit Social-Media-Größen.

Frank Ruppert 24.07.2024 - 10:57 Uhr

Bei der Open-Air-Konzertreihe KSK Music Open in diesem Sommer gibt es am Sonntag, 28. Juli, eine neuartige Veranstaltung. Im Hof des Residenzschlosses werden an diesem Sonntag erstmals mehr als 25 Influencer beim sogenannten „Creator Day“ mitwirken.