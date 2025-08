Vier Raumfahrer an der ISS angekommen

Eine Kapsel des Raumfahrtunternehmens SpaceX hat eine vierköpfige Crew zur ISS gebracht.

red/dpa 02.08.2025 - 10:50 Uhr

Vier Raumfahrer sind an der Internationalen Raumstation ISS angekommen. Die Dragon-Kapsel der Crew dockte an der ISS an, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa berichtete. Kommandantin der Mission ist die US-Amerikanerin Zena Cardman. Weitere Crew-Mitglieder sind Michael Fincke (USA), der japanische Raumfahrer Kimiya Yui und der russische Kosmonaut Oleg Platonow.