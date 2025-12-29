956 Tore sind ihm nicht genug: Cristiano Ronaldo will die magische Marke knacken. Erst danach soll Schluss mit Fußball sein.

red/dpa 29.12.2025 - 15:52 Uhr

Cristiano Ronaldo hat noch einmal bekräftigt, während seiner Fußball-Karriere die 1.000-Tore-Marke knacken zu wollen. „Ihr wisst, was mein Ziel ist. Ich möchte Titel gewinnen und ich möchte diese Zahl erreichen, die ihr alle kennt. Ich werde diese Zahl mit Sicherheit erreichen, wenn ich nicht verletzt werde“, sagte der 40 Jahre alte Topstar am Sonntag bei der Verleihung der Globe Soccer Awards in Dubai. Derzeit steht Ronaldo, der am Samstag doppelt für seinen Club Al-Nassr traf, wettbewerbsübergreifend bei 956 Toren.