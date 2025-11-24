Mit einem spektakulären Tor erinnert Cristiano Ronaldo an frühere Glanzmomente. Ein knapper Kommentar an seine Fans darf nicht fehlen.

red/dpa 24.11.2025 - 08:56 Uhr

Cristiano Ronaldo ist auch mit 40 Jahren noch für Traumtore gut: Den Treffer zum 4:1-Endstand für den saudischen Erstligisten Al-Nassr im Ligaspiel gegen Al-Khaleej erzielte der Fußball-Superstar per Fallrückzieher aus knapp zwölf Metern. Die spektakuläre Einlage in der Nachspielzeit erinnerte stark an sein legendäres Tor im Trikot von Real Madrid im Champions-League-Viertelfinale 2018 bei Juventus Turin.