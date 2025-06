Für die Rechte von queeren Personen, anderen Minderheiten und gegen den Rechtsruck demonstrierten am Samstag zahlreiche Teilnehmende rund um den Schlossplatz.

Robert Korell 28.06.2025 - 20:21 Uhr

Rund um den Schlossplatz in Stuttgart sind am Samstagnachmittag zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen, um sich bei der Critical Pride Demonstration nach Angaben der Veranstalter für eine „gerechte und freie Gesellschaft einzusetzen, in der queeres Leben in all seinen Facetten selbstverständlich ist.“ Nach ersten Angaben der Polizei verlief der Protest ohne Zwischenfälle.