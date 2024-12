Sind aller guten Dinge drei? Nach bereits zwei Medaillen bei Europameisterschaften will Mia Jurenka mit dem deutschen Crosslauf-Team nun auch in der Türkei vorne dabei sein.

Franz Stettmer 04.12.2024 - 17:25 Uhr

Ihre Suche nach einer neuen Wohnung ist in dieser Woche erfolglos geblieben. „War nicht so ganz das Richtige“, sagt Mia Jurenka und lacht. Statt WG-Platz also weiterhin erst einmal bei den Eltern in Vaihingen. Besser, mithin erfolgreich, soll es an diesem Sonntag werden – dann in einer anderen Sache und an einem ganz anderen Ort. Im türkischen Antalya steht für die Langstreckenläuferin Jurenka der sportliche Jahreshöhepunkt an. Zum vierten Mal in ihrer Karriere hat die 22-Jährige sich für die Europameisterschaften im Crosslauf qualifiziert. Nun hofft sie auf das Überraschungstripel.