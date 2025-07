CSD-Demo in Stuttgart

„Nie wieder still“ war das Motto des diesjährigen CSD. Die Stuttgarter setzten dies unter anderem mit kreativen und politischen Schildern um.

Trotz des durchwachsenen Wetters kamen am Samstag laut Veranstalter und Polizei „mehrere hunderttausend Menschen“ beim Stuttgarter CSD zusammen. 161 Formationen zogen ab 13.30 Uhr vom Stuttgarter Feuersee in Richtung des Karlsplatzes in die Stadtmitte.