CSD in Balingen Queer auf dem Land – „Die Menschen fühlen sich allein“
Der erste CSD in Balingen ist reibungsfrei über die Bühne gegangen. Aber viele queere Menschen dort sorgen sich, dass etwas kippen könnte – und niemand ihnen beisteht.
Vor Beginn der Veranstaltung am vergangenen Samstag spürt man in den Gesprächen vor Ort eine gewisse Unsicherheit. Würden wirklich so viele Teilnehmende erscheinen, wie man gehofft hatte? Die Mitarbeiter verschiedener Vereine und Organisationen, die Info-Stände aufgebaut hatten, warten noch auf die Teilnehmenden. Schließlich gab es bei dieser Christopher-Street-Day-Parade eine Reihe von Unsicherheitsfaktoren. Der erste: Es handelt sich um den ersten CSD vor Ort. Und der zweite: Die Kundgebung findet in Balingen (Zollernalbkreis) statt – eine 35 000-Einwohner-Stadt im Südwesten, die politisch seit jeher konservativ geprägt ist. Bei der letzten Bundestagswahl im Februar erhielt die CDU 33 Prozent der Stimmen, die AfD 24 Prozent – beide satt über dem Bundesschnitt. „Wenn es gut läuft, haben wir 500 Teilnehmende. Aber wenn es schlecht läuft, nur 150“, sagt Elke Börnard etwas vorsichtig, die mit ihrem Verein Feuervogel Zollernalbkreis am CSD teilnimmt.