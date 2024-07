Dass in der Nacht zum Samstag Unbekannte zwei Pride -Plakate in Stuttgart angezündet haben, zeigt nach Meinung von CSD-Sprecher Detlef Raasch, „wie wichtig der CSD immer noch ist“. Die Polizei hat den Brand gelöscht und den Staatsschutz eingeschaltet.

Uwe Bogen 20.07.2024 - 14:58 Uhr

Auf den Plakaten, die für die Pride-Demo am kommenden Samstag werben, sieht man einen Regenbogen mit der Aufschrift: „Vielfalt leben – Jetzt erst recht.“ So lautet das Motto des CSD 2024 in Stuttgart. Dass Plakate abgerissen werden, ist nicht neu. Für CSD-Sprecher Detlef Raasch ist es „aber eine neue Dimension, wenn man sie abbrennt“. Die Polizei hat ihn am Samstag über den Vorfall in der Nacht informiert. „Was da passiert ist, ist einfach sehr traurig“, sagt Raasch, der mit dem CSD-Team schnell reagiert hat.