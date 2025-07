So verläuft die CSD-Strecke am Samstag

Am Samstag werden anlässlich der CSD-Polit-Parade Teile der Stuttgarter Innenstadt gesperrt. Wie, wo und wann der Umzug genau verläuft.

Sascha Maier 24.07.2025 - 08:20 Uhr

Am Samstag wehen in Stuttgart wieder die Regenbogenflaggen: Bei der großen Polit-Parade des Christopher Street Days (CSD) durch die Innenstadt machen mehr Formationen denn je mit, trotz Regens dürften sich wieder Zigtausende Besucher am Straßenrand versammeln. Allerdings stellt so eine Großveranstaltung auch die verkehrliche Belastbarkeit einer Stadt auf die Probe, weite Teile der City werden ab mittags, wenn die Parade losziehen soll, gesperrt.