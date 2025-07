Am kommenden Samstag wird die Stuttgarter Innenstadt zum Nadelöhr: CSD-Parade, Konzert, Feste – und dazu massive Sperrungen. Wer plant, in die City zu fahren, sollte sich jetzt gut vorbereiten.

Am Samstag, 26. Juli 2025, wird es in der Stuttgarter Innenstadt voll – und eng. Gleich mehrere Großveranstaltungen bringen den Verkehr zum Erliegen. Neben der Polit-Parade zum Christopher Street Day (CSD) locken auch ein Iron-Maiden-Konzert auf dem Cannstatter Wasen, das Bohnenviertelfest, Ballett im Park sowie weitere Events zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Landeshauptstadt.

Die Stadt Stuttgart rechnet mit massiven Einschränkungen im Straßenverkehr und empfiehlt dringend die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln – trotz Baustellen und Einschränkungen im S-Bahn-Netz.

CSD-Parade startet am Feuersee – Innenstadt ab morgens gesperrt

Die CSD-Demonstration unter dem Motto „Nie wieder still – Laut für Freiheit, stark für Vielfalt“ startet um 13.30 Uhr am Feuersee im Stuttgarter Westen und endet gegen 17 Uhr am Schlossplatz.

Bereits ab 6 Uhr morgens gilt entlang der gesamten Umzugsstrecke ein Park- und Halteverbot. Auch für den Fahrzeugverkehr ist die Strecke ab diesem Zeitpunkt komplett gesperrt. Betroffen sind:

Rotebühlstraße (zwischen Schwabstraße und Feuersee)

Rotebühlplatz

Eberhardstraße

Marktplatz

Münzstraße

Richard-von-Weizsäcker-Planie (ab 11 Uhr)

Abschnitte der Paulinenstraße und Fritz-Elsas-Straße

Die Zufahrt zu Parkhäusern und Grundstücken entlang der Strecke ist ab 11 Uhr nicht mehr möglich. Die städtische Verkehrsüberwachung ist mit Abschleppteams im Einsatz.

Auch Teile der Hauptradroute 1 sind betroffen: Zwischen der Tübinger Straße (Höhe Cottastraße) und der Holzstraße (Höhe Marktstraße) ist die Strecke von 6 bis etwa 18 Uhr gesperrt. Eine Umleitung führt über die Heusteigstraße und Olgastraße.

Auch der ÖPNV ist eingeschränkt – Stammstreckensperrung bei der S-Bahn

Der öffentliche Nahverkehr ist ebenfalls betroffen. Die Buslinien 41, 42, 43, 44 und 92 der SSB können während der Parade die Haltestellen Wilhelmsbau, Rotebühlplatz/Stadtmitte und Schlossplatz nicht bedienen. Ersatzhaltestellen sind eingerichtet, aktuelle Infos gibt es unter www.ssb-ag.de/fahrplanauskunft.

Hinzu kommt eine großflächige Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke, die am Samstag in Kraft tritt. Sie betrifft alle innerstädtischen Verbindungen. Die Deutsche Bahn bittet Fahrgäste, sich vorab zu informieren und mit längeren Reisezeiten zu rechnen.

Weitere Veranstaltungen verschärfen die Lage

Neben der CSD-Parade sorgen weitere Events am Wochenende für zusätzliche Verkehrsbelastung: Iron Maiden tritt am Samstagabend auf dem Wasen auf, Ballett im Park lockt Besucher in den Oberen Schlossgarten und in Bad Cannstatt findet am Sonntag das traditionelle Fischerstechen statt.

Die Stadt Stuttgart appelliert deshalb an alle Besucherinnen und Besucher, auf das Auto zu verzichten, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen und ausreichend Zeit für An- und Abreise einzuplanen.