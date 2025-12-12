Der CSU-Parteitag hat begonnen. 2023 durfte sich Markus Söder über sein bisher bestes Ergebnis bei der Wahl als CSU-Chef freuen. Wie gut schneidet er diesmal ab?
12.12.2025 - 16:45 Uhr
München - Die CSU hat nach Worten von Generalsekretär Martin Huber ihre zentralen Versprechen aus dem Bundestagswahlkampf eingelöst. Als Beispiele nannte er zum Auftakt eines zweitägigen CSU-Parteitags in München die Begrenzung der Migration und die Ausweitung der Mütterrente. Für die CSU gelte: "Versprochen - gehalten", sagte Huber.