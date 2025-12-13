Auf dem CSU-Parteitag in München wird der Kanzler herzlich empfangen. Die Erwartungen der Christsozialen an den CDU-Chef sind hoch.

dpa 13.12.2025 - 13:09 Uhr

München - Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz setzt fest auf den Erfolg der schwarz-roten Koalition bei notwendigen Reformen – bittet aber auch um Geduld. Es gebe keine bessere Regierung, sagte Merz auf dem CSU-Parteitag in München. Und er betonte: "Ich bin fest davon überzeugt: Wir werden es auch mit diesen Sozialdemokraten hier - wir mit denen und die mit uns - hinbekommen." Man habe die feste Absicht, zu zeigen, dass man in der politischen Mitte des Landes Probleme lösen könne.