Merz will mehr deutsche Präsenz in Brüssel

Die Parteichefs von CDU und CSU lieferten sich ein Duell um die Kanzlerkandidatur. Inzwischen herrscht Einigkeit. Die soll auch Merkmal einer neuen Bundesregierung werden, wünscht sich der CDU-Chef.

dpa 12.10.2024 - 11:52 Uhr

Augsburg - CDU-Parteichef Friedrich Merz hat für den Fall eines Wahlsieges der Union eine größere Präsenz Deutschlands in der Europäischen Union angekündigt. "Wir werden uns in Zukunft wieder stärker in Europa engagieren", sagte Merz beim Parteitag der bayerischen Schwesterpartei CSU in Augsburg.