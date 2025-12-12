Der CSU-Parteitag hat begonnen. 2023 durfte sich Markus Söder über sein bisher bestes Ergebnis bei der Wahl zum CSU-Chef freuen. In seiner Grundsatzrede schlägt der Franke pessimistische Töne an.
12.12.2025 - 17:42 Uhr
München - CSU-Chef Markus Söder sieht Deutschland zum Jahreswechsel so stark unter Druck wie nie. "Wir werden angegriffen wie nie. Unser Wohlstandsmodell, unser Sozialstaatsmodell, unser Demokratiemodell. Es ist Zeit, uns zu wehren", sagte der bayerische Ministerpräsident in seiner Grundsatzrede auf dem CSU-Parteitag in München.