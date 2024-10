„Ich machte mir in die Hose“

Trotz eines Handspiels von Marc Cucurella im EM-Viertelfinale gegen Spanien hatte Deutschland keinen Elfmeter bekommen. Nun äußert sich der Spanier.

jbr/dpa 12.10.2024 - 14:59 Uhr

Mehr als drei Monate nach dem EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien bricht die Debatte um den nicht gegebenen Elfmeter nach dem Handspiel des Spaniers Marc Cucurella nicht ab. Zum entscheidenden Moment in dem Spiel gegen die deutsche Nationalmannschaft äußerte sich Cucurella nun im Interview der italienischen Zeitung „Gazzetta dello Sport“ selbst: „Mamma mia, was für ein Schreck. Ich machte mir in die Hose.“