Der Stuttgarter Anwalt Eckart Seith ist kein Wirtschaftsspion. Das hätte viel früher entschieden werden müssen.

Rüdiger Bäßler 12.12.2024 - 15:08 Uhr

Ein quälend langer Prozessmarathon gegen den Stuttgarter Rechtsanwalt Eckart Seith und zwei Mitangeklagte ist zu Ende. Diesmal endgültig, so ist dringend zu hoffen. Das war ja eine böse Überraschung, als das Schweizer Bundesgericht in Lausanne im Herbst 2022 anwies, es müssten noch so genannte Beweise gewürdigt werden, die ein offenbar vom Furor ergriffener leitender Züricher Staatsanwalt in Vorjahren gesammelt hatte. Seith, so dessen Behörde bis in diese Woche hinein, sei kein Whistleblower im Dienst deutscher Steuergerechtigkeit, kein Aufklärer, sondern ein Anstifter, Täuscher, Informationshändler, kurz: ein Wirtschaftsspion. Absolut nichts davon hat bewiesen werden können.