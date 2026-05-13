Mehrweg ist mehr als nur ein Becher. Mit Standort in Stuttgart baut Cup Concept Leistungen rund um Mehrwegbecher und Mehrweggeschirr gezielt aus und schafft für Kunden in der Region einen starken Full Service Partner.

Seit über 30 Jahren ist Cup Concept am Markt tätig und gilt in Deutschland als Pionier im Mehrwegbereich. Diese Erfahrung wird nun auch in Stuttgart eingebracht, mit erprobten Prozessen, hoher Zuverlässigkeit und einem klaren Verständnis für die Anforderungen von Veranstaltungen jeder Größenordnung.

Nachhaltige Mehrwegkonzepte Das Angebot richtet sich an Gemeinden, Sportvereine und Veranstalter, die auf funktionierende und nachhaltige Mehrwegkonzepte setzen. Cup Concept übernimmt den gesamten Mehrweg Kreislauf von der Miete der Becher und des Geschirrs über Transport und Logistik bis hin zu professionellem Spülen nach höchsten Hygienestandards sowie Lagerung.

Full-Service Angebot für Mehrwegbecher und Mehrweggeschirr

Dabei wird immer auf die individuellen Anforderungen der Kunden eingegangen und auch vorhandene Ressourcen berücksichtigt. Gemeinsam wird analysiert, was tatsächlich benötigt wird, welche Mengen sinnvoll sind und wie bestehende Abläufe integriert werden können. So entstehen Lösungen, die nicht von der Stange kommen, sondern genau zum jeweiligen Einsatz passen.

Individuelle Mehrweglösungen

Gerade bei größeren Veranstaltungen profitieren Kunden von klaren Abläufen und festen Ansprechpartnern, die Projekte begleiten und für einen reibungslosen Ablauf sorgen. So wird Mehrweg planbar, effizient und wirtschaftlich umsetzbar.

Regionale Stärke kombiniert mit europaweiter Erfahrung

Mit dem Standort Stuttgart stärkt Cup Concept seine regionale Präsenz und ermöglicht kurze Wege, schnelle Reaktionszeiten und eine enge Zusammenarbeit vor Ort. Gleichzeitig ist Cup Concept europaweit aktiv und bringt Know how aus zahlreichen Veranstaltungen und unterschiedlichen Einsatzbereichen mit.

Cup Concept für nachhaltige Eventlösungen

Der Anspruch von Cup Concept ist es, Mehrweg nicht kompliziert, sondern praktikabel zu gestalten. Für kleine Feste ebenso wie für große Events.

Interessierte finden auf der Webseite von Cup Concept noch weitere Informationen rund um Mehrweglösungen.

Ansprechpartner bei Cup Concept:

Christian Korthaus

Email: christian.korthaus@cupconcept.com

Telefon: +49 170 2799 931