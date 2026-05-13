Mehrweg ist mehr als nur ein Becher. Mit Standort in Stuttgart baut Cup Concept Leistungen rund um Mehrwegbecher und Mehrweggeschirr gezielt aus und schafft für Kunden in der Region einen starken Full Service Partner.
29.05.2026 - 08:23 Uhr
Seit über 30 Jahren ist Cup Concept am Markt tätig und gilt in Deutschland als Pionier im Mehrwegbereich. Diese Erfahrung wird nun auch in Stuttgart eingebracht, mit erprobten Prozessen, hoher Zuverlässigkeit und einem klaren Verständnis für die Anforderungen von Veranstaltungen jeder Größenordnung.