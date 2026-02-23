Völlig überraschend ist Curaçao erstmals bei einer Fußball-WM dabei. Doch jetzt muss der klare Außenseiter ohne seinen Erfolgscoach auskommen.
23.02.2026 - 13:40 Uhr
Beim deutschen Vorrundengegner Curaçao gibt es knapp vier Monate vor dem Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft einen überraschenden Trainerwechsel. Der Niederländer Dick Advocaat erklärte aus persönlichen Gründen seinen Rücktritt, nachdem er das Team von der kleinen Karibikinsel völlig überraschend erstmals zum Turnier in den USA geführt hatte.