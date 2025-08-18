 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Wirtschaft

  4. Seit Boschs Absage gibt es wieder Platz

Cyber Valley in Tübingen Seit Boschs Absage gibt es wieder Platz

Cyber Valley in Tübingen: Seit Boschs Absage gibt es wieder Platz
1
Gebäude 1 in Cyber Valley in Tübingen Foto: tfrt GmbH/Christine Decker

Das Cyber Valley in Tübingen wird ausgebaut. Dem Curevac-Standort Tübingen droht wohl auch nach der Übernahme durch Biontech keine Gefahr.

Auf dem Wissenschafts- und Technologiezentrum Tübingen rund um die Sternwarte herrscht reger Betrieb. Nach den Angaben von Thorsten Flink, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen, arbeiten bei Firmen und anderen Einrichtungen dort rund 1800 Beschäftigte. Nach Meinung von Flink könnten in dem Technologiepark 3000 bis 4000 Beschäftigte einen Arbeitsplatz finden, möglich wäre also eine Verdoppelung der aktuellen Zahl. Dabei sind die schon heute 1200 Mitarbeitenden von drei Max-Planck-Instituten nicht mitgerechnet. Nachdem Bosch im Februar 2023 seinen Verzicht auf ein Forschungszentrum für KI erklärte, gibt es wieder Platz für Gründer und junge Unternehmen.

 

Bosch wollte dort ursprünglich 700 Arbeitsplätze einrichten. Für Start-ups aus dem KI-Bereich soll perspektivisch ein neues Gebäude erstellt werden. Über dessen Bau laufen nach den Worten von Flink Gespräche mit der L-Bank. Diese hat bereits in mehreren Technologieparks Gebäude hochgezogen – in Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe und auch im interkommunalen Technologiepark Tübingen-Reutlingen. Außerdem hoffen die Wirtschaftsförderer auf ein weiteres Parkhaus, das vom Land gebaut werden soll.

Unsere Empfehlung für Sie

Biotechnologie: Tübingen wird Biotech-Magnet

Biotechnologie Tübingen wird Biotech-Magnet

Das Angebot an neuen Flächen reicht für Biotechnologie-Gründer kaum noch aus, denn der Technologiestandort Tübingen zieht die Firmen reihenweise an.

Curevac

Größtes Unternehmen im Technologiepark ist Curevac mit rund 800 Beschäftigten. Das Mainzer Biotechunternehmen Biontech will Curevac noch dieses Jahr übernehmen. Steffen Hüttner, der Chef von HB Technologies und Vorsitzender des Vereins Biomedtech mit etwa 100 Mitgliedern, meint, Übernahmen seien in der Biotechbranche sehr häufig. „Ich sehe den Zusammenschluss von Curevac und Biontech positiv. Zumindest mittelfristig wird es hier am Standort gut weiterlaufen, um die laufenden Produkte voranzubringen“, meint Hüttner. Ein Sprecher von Biontech erklärte, das Unternehmen werde den „hochmodernen Forschungs- und Produktionsstandort von Curevac in Tübingen“ in das eigene Netz integrieren – nach einem Aus für Tübingen hört sich das nicht an.

Unsere Empfehlung für Sie

Curevac in Tübingen: Biotec-Unternehmen schafft es aus der Verlustzone

Curevac in Tübingen Biotec-Unternehmen schafft es aus der Verlustzone

Das Tübinger Biotechnologieunternehmen schreibt nach langen Verlusten erstmals schwarze Zahlen. Die für den Kampf gegen Covid-19 gebaute Produktionshalle steht leer.

Neubauten des Landes

Nicht nur Firmen erweitern, auch das Land ist am Ball. So soll das Cyber Valley weiter ausgebaut werden. Das Land investiert dafür 75 Millionen Euro in das Cyber Valley 2 genannte Gebäude. Die Fertigstellung solle Mitte 2008 sein, hieß es beim Spatenstich im Oktober des vergangenen Jahres. Derzeit wird ein Bau unter dem Namen Cyber Valley 1 bezogen. In diesen hat das Land nach früheren Angaben knapp 56 Millionen Euro investiert. Ein weiteres Bauwerk für das Tübinger AI Center, vorwiegend in Holzbauweise, soll im November 2025 fertig werden. Investiert werden für das Gebäude mit Platz für 80 Beschäftigte knapp neun Millionen Euro.

Unsere Empfehlung für Sie

Unternehmen in Tübingen: Die Biotechnologie boomt

Unternehmen in Tübingen Die Biotechnologie boomt

Die Biotechnologiefirmen ziehen neue Gebäude hoch und suchen Mitarbeiter. Weshalb auch Curevac Geld für Investitionen in die Hand nimmt. Und was Bosch jetzt vor hat.

Institute

Auch die ELLIS-Institute Tübingen, eine gemeinnützige GmbH und Teil eines Zusammenschlusses verschiedener Forschungseinrichtungen, wollen bis 2028 in ein eigenes Gebäude ziehen. Dann soll die Zahl der Beschäftigten auf 100 bis 200 steigen. Die aktuell etwa 50 Mitarbeitenden sind in angemieteten Räumen tätig. Die Arbeit der ELLIS-Institute wird über einen Zeitraum von zehn Jahren mit 100 Millionen Euro von der Hector-Stiftung und mit 25 Millionen Euro am Land gefördert. ELLIS steht für European Lab for Learning and Intelligent Systems. Geforscht wird unter anderem an Sprachmodellen – natürlich mit KI.

Unsere Empfehlung für Sie

Biotech in Tübingen: Bei Curevacs Nachbarn tut sich was

Biotech in Tübingen Bei Curevacs Nachbarn tut sich was

Der einstige Hoffnungsträger in der Coronapandemie streicht massiv Stellen. Andere Biotech-Firmen in Tübingen hingegen expandieren und suchen neue Mitarbeiter.

Amazon

Tübingen ist seit 2018 einer der vier deutschen Forschungsstandorten von Amazon. Das Besondere an Tübingen sei die Zusammenarbeit von Forschung und Wirtschaft. „Forschung bleibt nicht abstrakt“, meint eine Sprecherin. Die rund 70 Beschäftigen forschen in gemieteten Räumen an KI. An weitere Baumaßnahmen sei nicht gedacht, der Platz reiche aus.

Weitere Themen

Technologiepark in Tübingen: Biotechfirmen mit ehrgeizigen Zielen

Technologiepark in Tübingen Biotechfirmen mit ehrgeizigen Zielen

Curevac soll noch dieses Jahr an Biontech verkauft werden. Doch andere Firmen im Tübinger Technologiepark wollen den Umsatz kräftig steigern. Auch neue Gebäude werden gebaut.
Von Ulrich Schreyer
Der Bitcoin ist nach seinem Rekordhoch deutlich gefallen. Politische Unsicherheit, Gewinnmitnahmen und Notenbank-Sorgen belasten den Kurs.

Kryptowährungen Warum fällt der Bitcoin? - Gründe für den aktuellen Kurssturz

Der Bitcoin rauscht nach seinem Rekordhoch überraschend in die Tiefe. Politische Unsicherheit, Gewinnmitnahmen und Notenbank-Sorgen bringen den Markt ins Wanken. Doch was steckt wirklich hinter dem Kurssturz?
Von Matthias Kemter
Krisenfälle und Energiewende: Netze BW baut Funknetz für Notfälle weiter aus

Krisenfälle und Energiewende Netze BW baut Funknetz für Notfälle weiter aus

Wie das 450-MHz-Netz kritische Infrastrukturen schützt. Und warum gerade abgelegene Regionen von der neuen Technologie profitieren könnten.
Bitcoin, Ethereum, Ripple: Warum fallen die Kryptos?

Bitcoin, Ethereum, Ripple Warum fallen die Kryptowährungen?

Nach einem Aufschwung geht es derzeit wieder bergab im Kryptomarkt. Woher kommt auf einmal der Umschwung?
Von Lukas Böhl
Firmen klagen über US-Zölle: Die Wirtschaft ist den USA nicht hilflos ausgeliefert

Firmen klagen über US-Zölle Die Wirtschaft ist den USA nicht hilflos ausgeliefert

Die Zölle sind eine enorme Bedrohung für das Geschäftsmodell von Südwest-Firmen. Doch die Abhängigkeit lässt sich verringern.
Von Klaus Köster
Autoindustrie in der Krise: Wenn Führungskräfte an Grenzen stoßen – was ein Psychologe rät

Autoindustrie in der Krise Wenn Führungskräfte an Grenzen stoßen – was ein Psychologe rät

Restrukturierung, Unsicherheit, Druck von oben – Führungskräfte geraten zunehmend in Rollenkonflikte. Ein Psychologe klärt auf, was dagegen hilft und wann ein Ausstieg sinnvoll ist.
Von Veronika Kanzler
Obsthof Hörnle in Stuttgart: Der Chef kommt nicht auf den Mindestlohn

Obsthof Hörnle in Stuttgart Der Chef kommt nicht auf den Mindestlohn

Der Mindestlohn steigt in den kommenden Jahren weiter an – wohl ohne die erstrebte Ausnahme für die Landwirtschaft. Für einen Stuttgarter Obstbauern längst nicht das einzige Ärgernis.
Von Alexander Ikrat
IG-Metall-Chefin Benner: Vager Maßhalteappell an die Aktionäre

IG-Metall-Chefin Benner Vager Maßhalteappell an die Aktionäre

Die Forderung nach geringeren Dividenden in der Automobilindustrie dürfte zunächst folgenlos bleiben. Dennoch hat IG-Metall-Chefin Benner einen Punkt, meint unser Autor.
Von Matthias Schiermeyer
Stuttgarter Konzern: Bosch-Tochter macht mehr Büroarbeit zur Pflicht

Stuttgarter Konzern Bosch-Tochter macht mehr Büroarbeit zur Pflicht

Schon lange versucht Bosch, die Beschäftigten zu mehr Präsenzarbeit zu bewegen. Eine Tochterfirma macht nun Ernst und setzt fürs Home-Office eine verbindliche Obergrenze.
Von Klaus Köster
Sparda-Bank & Co.: Immer mehr Stress mit dem Online-Banking

Sparda-Bank & Co. Immer mehr Stress mit dem Online-Banking

Lästige Pannen und Systemwechsel bei Banken blockieren Kunden mitunter den Zugang zu ihren Konten. Laut Bafin haben schwere „Zahlungsvorfälle“ um über 50 Prozent zugenommen.
Von Michael Maier
Weitere Artikel zu Tübingen Curevac Max-Planck-Institut Amazon Bosch
 