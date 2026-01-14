Mehr als eine Million Phishing-Mails pro Tag und ein riesiger Schaden: Ein Rechenzentrum in Deutschland war das Herzstück eines globalen Betrugsnetzwerks, das nun zerschlagen wurde.
Frankfurt/Main - In einer konzertierten Aktion haben Strafverfolgungsbehörden in Deutschland, den USA und Großbritannien zusammen mit Microsoft den globalen Cyberkriminalitätsdienst RedVDS zerschlagen. Das bestätigten die Zentralstelle für Internet- und Computerkriminalität (ZIT) bei der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt sowie das Landeskriminalamt Brandenburg in einer gemeinsamen Erklärung.