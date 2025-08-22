Die Adresse des Absenders sieht vertraut aus. Vielleicht fehlt nur ein Punkt. Schon ist es passiert. Wie der wichtige Kommunikationskanal E-Mail sicherer wird, erklären Branchenverbände und das BSI.
22.08.2025 - 12:07 Uhr
Berlin - Mit einem neuen Online-E-Mail-Checker können Nutzer künftig prüfen, ob ihr E-Mail-Anbieter zentrale Kriterien für eine sichere Kommunikation erfüllt. Denn E-Mails sind das wichtigste Einfallstor für Hacker – egal ob es um Identitätsdiebstahl, Spionage oder um das Einschleusen von Schadcode geht.