Passwort12345: Wenn es um den Schutz ihrer Online-Konten geht, sind die meisten Menschen in Deutschland zu sorglos. Dabei gibt es wirksame Methoden, die Sicherheit zu erhöhen.

dpa 25.09.2024 - 06:00 Uhr

Berlin - Die Menschen in Deutschland achten im Durchschnitt viel zu wenig auf die Sicherheit ihrer Passwörter. Bei einer von der Initiative Sicher Handeln (ISH) in Auftrag gegebene YouGov-Umfrage sagten knapp zwei Drittel der Befragten, dass sie ihre Passwörter mehrfach nutzen, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.