FDP-Chef Lindner und der neue Generalsekretär Buschmann haben eine Aufarbeitung von Fehlern rund um das „D-Day-Papier“ angekündigt. „Wir werden die Prozess- und Kommunikationsfehler nach dem Scheitern der ‚Ampel’ aufarbeiten“, sagte Lindner.

red/AFP 02.12.2024 - 13:52 Uhr

FDP-Chef Christian Lindner und der kommissarische Generalsekretär Marco Buschmann haben eine Aufarbeitung interner Fehler im Zusammenhang mit dem so genannten „D-Day“-Papier angekündigt. „Wir werden die Prozess- und Kommunikationsfehler nach dem Scheitern der ‚Ampel’ aufarbeiten“, sagte Lindner am Montag nach Gremiensitzungen seiner Partei in Berlin. Dass solche Fehler passiert seien, „bedauern wir sehr, weil dadurch die Lauterkeit unserer Motive von unseren politischen Gegnern in Frage gestellt werden konnten“.