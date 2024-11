Welche Konsequenzen zieht FDP-Chef Christian Lindner aus der „D-Day“-Affäre? In Interviews gibt er Fehler zu und sagt, dass er in sich gehen will.

red/dpa 29.11.2024 - 21:33 Uhr

FDP-Chef Christian Lindner hat sich angesichts der schwierigen Lage der Partei zu seiner „Gesamtverantwortung“ bekannt, will aber an seiner Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl festhalten. „Natürlich musste und muss ich mich prüfen“, sagte Lindner in den ARD-„Tagesthemen“. Er sei aber weiterhin von seiner Entscheidung überzeugt, dass es richtig gewesen wäre, die Ampel-Koalition ohne einen Politikwechsel verlassen zu wollen. Daher mache er seiner Partei „das Angebot, sie in die Bundestagswahl zu führen“, betonte Lindner im ZDF-„heute journal“ auf die Frage nach einem möglichen Rücktritt.