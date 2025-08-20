Venedig, Cinque Terre oder der Seceda-Berg sind schon kostenpflichtig. Andere Orte werden überrannt, sogar für Selfie-Videos von einer Dampflok in den schottischen Highlands.
20.08.2025 - 08:24 Uhr
Europa bringt mit seinen bezaubernden Städten, atemberaubenden Landschaften und reichen Kulturen jedes Jahr Millionen von Touristen in Bewegung. Doch der Sommer hat eine Schattenseite: Overtourism. Die steigenden Besucherzahlen belasten die Infrastruktur, die Umwelt und die Lebensqualität der lokalen Bevölkerung an immer mehr Orten.