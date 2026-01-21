Dank neuer Förderung und Herstellerbonus sinkt der Preis des Dacia Spring auf rekordgünstige 5.900 Euro – allerdings nur für kurze Zeit und unter bestimmten Voraussetzungen.
23.01.2026 - 10:53 Uhr
Der Dacia Spring ist momentan so günstig wie noch nie ein Elektroauto auf dem deutschen Markt: Dank der Kombination aus Herstellerbonus und neuer staatlicher Förderung kann der kleine Stromer und Stadtflitzer mit seinen günstigen Verbrauchswerten unter bestimmten Bedingungen für nur 5.900 Euro erworben werden. Aber funktioniert das wirklich oder gibt es einen Haken?